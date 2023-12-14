Минпромторг: в России алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного

Отмечается, что речь идет о десертах, смесях для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%.

В России алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам спиртного, такой ответ пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату Госдумы Султану Хамзаеву, пишет РИА Новости.

«На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции», — рассказал депутат.

Отмечается, что речь идет о десертах, смесях для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%.