Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли 580 боевиков

Подразделения Вооруженных сил России отразили 12 атак штурмовых групп на всех направлениях фронта, уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской и Запорожской областях, три автомобиля и артустановку Caesar.