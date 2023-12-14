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Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли 580 боевиков
Подразделения Вооруженных сил России отразили 12 атак штурмовых групп на всех направлениях фронта, уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской и Запорожской областях, три автомобиля и артустановку Caesar.

За сутки ВСУ потеряли 580 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Подразделения Вооруженных сил России отразили 12 атак штурмовых групп на всех направлениях фронта, уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской и Запорожской областях, три автомобиля и артустановку Caesar.

Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.