Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на восьми улицах города

В администрации рассказали, что в ночь с 14 на 15 декабря рабочие будут вывозить снег с проезжей части на улицах Каширина, Соборная, Ленина, Горького, Семинарская, Маяковского, Островского, площади Мичурина.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на восьми улицах города. Об этом написали на сайте ведомства.

В администрации рассказали, что в ночь с 14 на 15 декабря рабочие будут вывозить снег с проезжей части на улицах Каширина, Соборная, Ленина, Горького, Семинарская, Маяковского, Островского, площади Мичурина.

«Дирекция благоустройства обращается к автолюбителям с просьбой не оставлять машины на указанных улицах, чтобы не создавать препятствия работе спецтранспорта», — написали в обращении.

В мэрии отметили, что из-за надвигающегося на Рязань циклона, работы по уборке и вывозу снега будут усилены.