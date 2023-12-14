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Малков: проработаем все вопросы рязанцев, которые пришли на «Прямую линию» с президентом
Губернатор Павел Малков прокомментировал «Прямую линию Президента РФ».

Губернатор Павел Малков прокомментировал «Прямую линию Президента РФ».

«Вместе со всей страной следил за трансляцией. Владимир Владимирович подвел итоги года и ответил на множество вопросов по самым важным для страны темам. Глава государства обозначил стратегическую задачу — укрепление суверенитета страны. Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперёд. Наш регион вносит весомый вклад — например, ожидаем рост промышленного производства около 7% по итогам года», — написал в своем Telegram-канале Малков.

Он отметил, что большой блок вопросов на «Прямой линии» касался темы СВО и поддержки бойцов.

«В регионе действует большой комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе и добровольцев. Поручил установить региональные выплаты по ранению, в том числе для бойцов ЧВК, которые так же, как и другие бойцы, защищают нашу страну и жителей», — отметил Малков.

Губернатор подчеркнул, что Путин обратил внимание на развитие первичного звена здравоохранения.

«Уделяем этому большое внимание: ведется ремонт медучреждений, строятся ФАПы, обновляется оборудование, приобретаются машины скорой помощи. Это большая работа, которая уже дала результаты: ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла с 68,6 лет в 2021 году до 72,9 лет в 2023 году», — написал политик.

Губернатор отметил, что на горячую линию поступило много вопросов из Рязанской области.

«Мы обязательно проработаем все вопросы, которые пришли из Рязанской области. Все обращения берем в работу», — заключил Малков.