Лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии
В четверг, 14 декабря, европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
Лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии. Об этом пишет ТАСС.
В четверг, 14 декабря, европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
«Также саммит ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата в ЕС», — сообщил председатель Евросовета.