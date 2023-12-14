Курсант из Сасова спросил у Путина про перспективы гражданской авиации в России

На вопрос Салтыкова «на чем летать будем» Путин пояснил: по его мнению, проблема в том, что ранее отечественные компании без ограничений закупали иностранные самолеты.

Курсант СЛУ ГА (Сасовского летного училища гражданской авиации — прим.) Максим Салтыков задал вопрос Владимиру Путину о перспективах гражданской авиации в России.

На вопрос Салтыкова «на чем летать будем» Путин пояснил: по его мнению, проблема в том, что ранее отечественные компании без ограничений закупали иностранные самолеты. «Но лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Что-то сделать удалось в создании этого рынка. Но парк воздушных судов у нас перегружен самолетами иностранного производства. Я думаю, что наши компании поступили правильно. Они не стали отвечать на неправомерные действия со стороны лизинговых компаний. Но процесс идет. Никому не хочется терять деньги, часть этих самолетов мы выкупаем. Но надо развивать собственное самолетостроение», — сказал президент.

Он также сообщил, что к 2030 году планируется произвести более 1000 самолетов.