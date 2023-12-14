Госдума уточнила список преступлений, за которые в колониях будут содержать отдельно

В список вошли подозреваемые и обвиняемые в совершении террористического акта и содействии террористической деятельности, а также в захвате заложников, в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, в бандитизме, организации преступного сообщества и в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Госдума уточнила список преступлений, за которые в колониях будут содержать отдельно. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли подозреваемые и обвиняемые в совершении террористического акта и содействии террористической деятельности, а также в захвате заложников, в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, в бандитизме, организации преступного сообщества и в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, отдельно от других в СИЗО и колониях будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, торговле людьми, в грабеже и разбое, в заражении ВИЧ-инфекцией, а также в изнасиловании. Такие же нормы распространяются на матерей, подозреваемых или обвиняемых в убийстве новорожденного.