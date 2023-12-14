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Госдума рассмотрит инициативы по уравниванию прав родных всех участников спецоперации в весеннюю сессию
Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими.

Госдума рассмотрит инициативы по уравниванию прав родных всех участников спецоперации в весеннюю сессию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

Весенняя сессия начнется с 9 января 2024 года.

«Мы четко знаем, что нужно делать и чем заниматься. Буквально в первые дни весенней сессии мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев — у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят. Мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми, как сказал президент», — отметил парламентарий.

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими. По его словам, по «некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон».