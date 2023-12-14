ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

Отмечается, что в четверг, 14 декабря, в Рязанской области ожидается снег, местами метель, гололедица, снежные заносы, ветер порывами до 15 м/с.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложной погоды. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в четверг, 14 декабря, в Рязанской области ожидается снег, местами метель. Гололедица, снежные заносы, ветер порывами до 15 м/с.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — отмечает пресс-служба.