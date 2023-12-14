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ГИБДД обратилась к рязанцам из-за накрывшего регион циклона
Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за накрывшего регион циклона. Обращение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции сообщили, что на автодороге М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловский, Путятинском и Щацком районах Рязанской области отмечается обильный снегопад.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей максимальной осторожности и внимательности», — написали в обращении.