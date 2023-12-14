Экс-полковник Макгрегор: НАТО разработала план удара по России с территории Украины

«Вашингтон вместе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других столицах Европы решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. В этих целях они хотели использовать Украину, которую готовили к этому сценарию много лет», — сказал он.

НАТО разработала план удара по России с украинской территории. Об этом рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Вашингтон вместе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других столицах Европы решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. В этих целях они хотели использовать Украину, которую готовили к этому сценарию много лет», — сказал он.

Макгрегор отметил, что в рамках этого плана был совершен госпереворот на Украине в 2014 году, а позже к власти приведен Владимир Зеленский.