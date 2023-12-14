Депутаты рязгордумы приняли бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В четверг, 14 декабря, на заседании гордумы депутаты приняли бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова отметила, что общий объем доходов на 2024 год составит 16,8 млрд рублей, в 2025 — 15,6 млрд рублей, в 2026 — 15,1 млрд рублей. Расходы в 2024 году — 17,4 млрд рублей, в 2025 — 16,3 млрд рублей, в 2026 — 16 млрд рублей. Дефицит в 2024 — 620,7 млн рублей (8,3% от собственных доходов), в 2025 — 733,3 млн рублей (9,4% от собственных доходов), в 2026 — 813,9 млн рублей (10% от собственных доходов). Налоговые доходы на 2024 год составят 6,7 млрд рублей, на 2025 — 7 млрд рублей и 2026 — 7,4 млрд рублей.

Финогенова рассказала, что на объем расходов повлияли следующие факторы: увеличение оплаты труда муниципальных казенных, бюджетных учреждений (539 млн рублей), на обслуживание муниципального долга (215 млн рублей), на обеспечение функционирования учреждений, введенных в эксплуатацию в 2023 году (48 млн рублей), индексация расходов на оплату коммунальных услуг (40,7 млн рублей).

Как отметила начальник управления, на 2024 год планируется выделить на образование 11,1 млрд рублей, на физкультуру и спорт — 350 млн рублей, национальную экономику — 714 млн рублей, культуру — 513 млн рублей, соцполитику — 712 млн рублей, ЖКХ -1,9 млрд рублей и общегосударственные вопросы — 1,5 млрд рублей.

По словам Финогеновой, в городе реализуется множество программ: развитие образования, где на 2024 год выделено 10,7 млрд рублей, развитие культуры — 910 млн рублей, развитие физкультуры и спорта — 350, 3 млн рублей, обеспечение соцподдержкой гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан — 705,5 млн рублей, организация межнациональных и межкультурных отношений — 1,2 млн рублей. Расходы на питание в детсадах в 2024 году составит 228,8 млн рублей, в школах — 562,3 млн рублей. Также на благоустройство города выделят 1,2 млрд рублей, на дорожное хозяйство — 271,8 млн рублей, на общественный транспорт — 435,3 млн рублей, на развитие ЖКХ — 208,7 млн рублей, на формирование современной городской среды — 463 млн рублей, на жилище — 107,1 млн рублей, на охрану окружающей среды — 23,8 млн рублей, на переселение граждан из аварийного жилья — 12,1 млн рублей.

Кроме того, Финогенова добавила, что на программы направленные на повышение инвестиционной привлекательности города и решение вопросов органов местного самоуправления потратят в 2024 году 1,7 млрд рублей. Объем муниципального долга на 1 января 2025 года планируется в сумме 3,7 млрд рублей, на 2026 год — 4,5 млрд рублей, на 2027 — 5,3 млрд рублей.

Депутат Роман Калинин уточнил, какие соцобъектов планируется отремонтировать и сколько выделено на ремонт школ в 2024 году. Светлана Финогенова отметила, что на соцобъекты выделено 1,3 млрд рублей: 682,9 млн рублей на строительство школы в Семчино, 573,2 млн рублей на завершение строительства школы в Олимпийском, 15,3 млн рублей на софинансирование проектирования школы на 1100 мест в ДПР-7,7а, 10 млн рублей на проектирование школы на 600 мест у стадиона «Спартак» и 10,2 млн рублей на проектирование нового здания школы № 28. Также на ремонт школ запланировано 128 млн рублей.

34 депутаты проголосовали «за» бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, двое — против.