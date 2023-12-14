Депутаты Рязгордумы поддержали передачу РГРЭС в собственность области

«За» проголосовали все 36 депутатов.

В четверг, 14 декабря, на заседании гордумы депутаты поддержали передачу МУП «РГРЭС» в собственность Рязанской области.

Все 36 депутатов поддержали передачу в государственную собственность Рязанской области МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», земельных участков, на которых расположены объекты электроснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, а также доли участия муниципального образования — городской округ-город Рязань в ООО «Центр энергоснабжения».

Депутат Евгений Никулкин уточнил, что в 2022 году РГРЭС принес в городской бюджет 96 тысяч рублей, и поинтересовался, получит ли город прибыль за 2023 год. Артемов отметил, что все, что было внесено по дивидендам в 2023 году, Рязань уже получила.

«Это уже будет результат 2023 года, и мы передаем весь комплекс области. Теперь он будет преобразован из МУПа в ГУП», — добавил Артемов.