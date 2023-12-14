А что в кино? «Манюня: Новогодние приключения», «Новогодний шеф» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Манюня: Новогодние приключения» — российская комедия о приключениях трех девочек — Манюни, Наринэ и Каринэ, которые отправляются с семьями в горы для встречи Нового года. Но там их ждет совсем не то, чего они ожидали.

«Новогодний шеф» — еще одна комедия российского производства. Действие картины разворачивается вокруг ресторана, из которого под Новый год уволилась команда поваров, а все места забронировали заранее. Сможет ли владелец Виктор совершить чудо, накормить всех гостей и помочь владелице кухни на дому Олесе осуществить мечту своего сына?

«Честный развод. Бенефис» — третья часть истории взаимоотношений Миланы и Гены. В одном из провинциальных городов после выступления она встречает своего отца Альберта. Альбер пытается уговорить певицу помочь ему поставить свой мюзикл. Но чтобы исполнить свою мечту, ему придется обмануть дочь.

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