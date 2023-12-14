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В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
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А что в кино? «Манюня: Новогодние приключения», «Новогодний шеф» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Манюня: Новогодние приключения» — российская комедия о приключениях трех девочек — Манюни, Наринэ и Каринэ, которые отправляются с семьями в горы для встречи Нового года. Но там их ждет совсем не то, чего они ожидали.

«Новогодний шеф» — еще одна комедия российского производства. Действие картины разворачивается вокруг ресторана, из которого под Новый год уволилась команда поваров, а все места забронировали заранее. Сможет ли владелец Виктор совершить чудо, накормить всех гостей и помочь владелице кухни на дому Олесе осуществить мечту своего сына?

«Честный развод. Бенефис» — третья часть истории взаимоотношений Миланы и Гены. В одном из провинциальных городов после выступления она встречает своего отца Альберта. Альбер пытается уговорить певицу помочь ему поставить свой мюзикл. Но чтобы исполнить свою мечту, ему придется обмануть дочь.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».