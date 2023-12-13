Жительница Турлатова записала видеообращение к Путину из-за негативного влияния промышленных выбросов на здоровье детей

Она рассказала, что местных жителей волнует экологическая обстановка в деревне. По ее словам, они буквально живут в промышленной зоне. Больше всего турлатовцев волнует здоровье детей.

Жительница Турлатова записала видеообращение к Путину из-за негативного влияния промышленных выбросов на здоровье детей. Его опубликовали в группе «Рязанский Формат».

Она рассказала, что местных жителей волнует экологическая обстановка в деревне. По ее словам, они буквально живут в промышленной зоне. Больше всего турлатовцев волнует здоровье детей.

«Что будет с их здоровьем? Сейчас наша страна берет курс на демографию, поэтому нам необходимо наблюдать за экологической обстановкой. Наши надзорные органы бездействуют. В итоге окажется, что наше будущее поколение будет больным», — заявила женщина.

Она отметила, что местные жители готовы бороться за улучшение экологической обстановки в деревне.

Ранее жители Турлатова записали еще одно видеообращение к Путину.