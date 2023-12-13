Зеленский заявил, что в ВСУ начнут призывать мужчин старше 45 лет

Также он сообщил, что Киев будет вынужден «прибегнуть к партизанской войне» из-за уменьшения объемов помощи Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США сообщил членам американского Конгресса о том, что в ВСУ начнут призывать мужчин старше 45 лет. Об этом пишет LIFE со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Зеленский во вторник столкнулся с более прохладным приемом на закрытых встречах с законодателями. В этот раз он сообщил, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет», — отмечается в материале.

Также Зеленский заявил, что Киев, возможно, будет вынужден «прибегнуть к партизанской войне» из-за уменьшения объемов помощи Запада.