Зеленский заявил, что Россия за год не заняла ни одного поселка на Украине
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что в ходе спецоперации Россия якобы «не заняла ни одного поселка» за 2023 год.
Зеленский заявил, что Россия за год не заняла ни одного поселка на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что в ходе спецоперации Россия якобы «не заняла ни одного поселка» за 2023 год.
Напомним, в мае этого года ЧВК «Вагнер» полностью освободили Артемовск (Бахмута). Позже сообщалось об освобождении российскими войсками Сергеевки, Новоселовского, Ковалевки, Артемовского.