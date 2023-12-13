Во Владимирской области в ДТП с автобусом погиб водитель, еще 28 пассажиров пострадали

Автобус и фура столкнулись в Александровском районе Владимирской области. В результате погиб водитель, и еще 28 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет «112».

Отмечается, что учителя с сопровождающими ехали в Москву на мероприятия по закрытию Года педагога и наставника. Водитель автобуса не сумел затормозить и врезался в стоящую фуру.

Мужчина погиб. 22 пассажира доставлены в Александровскую ЦРБ, еще шестеро своим ходом уехали в травмпункт в Сергиев Посад.

Остальных педагогов временно разместили в кафе на трассе. Там они будут ждать другой транспорт.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.