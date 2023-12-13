Вероника Инзина прокомментировала прекращение уголовного преследования в отношении Легостаевой

«Уголовное преследование заведующей действительно прекращено, так как ее дефект в прямой причинно-следственной связи не состоит. Роды принимала не она», — сообщила рязанка.

Вероника Инзина прокомментировала прекращение уголовного преследования в отношении Легостаевой. Об этом рязанка написала на своей странице «ВКонтакте».

"Уголовное преследование заведующей действительно прекращено, так как ее дефект в прямой причинно-следственной связи не состоит. Роды принимала не она", — сообщила Инзина.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Легостаевой прекратили уголовное преследование по делу о гибели ребенка в перинатальном центре.

Фото с личной страницы Вероники Инзиной.