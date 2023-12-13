В Тверской области при столкновении легковушки и «Газели» погиб военный, еще один серьезно пострадал

В Вышневолоцком городском округе Тверской области произошло смертельное ДТП. Об этом пишет «МК-Тверь» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Столкновение произошло на 322-м километре трассы М-10 «Россия» в районе деревни Залучье: врезались «Лада Гранта» и «ГАЗель».

Сотрудниками МЧС была осуществлена деблокировка пострадавших.

В ДТП пострадали двое военных. Один из них скончался, второй находится в тяжелом состоянии.