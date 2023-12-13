В США призвали Украину принять условия России для завершения конфликта

Нужно признать новые территории России, прекратить огонь, «собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту».

Страны Запада и Украина должны согласиться с условиями России по прекращению конфликта. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РЕН.ТВ.

«Больше нет шансов добиться условий, которые выгодны Киеву. Слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось», — отметил он.

Для урегулирования конфликта, по словам экс-советника главы Пентагона, нужно признать новые территории России.

Кроме того, он заявил о необходимости в первую очередь прекратить огонь. После этого надо «собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту».