В Смоленской области мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку

Инцидент произошел в райцентре Угра. По информации издания, 24-летний специалист из Таджикистана изнасиловал ребенка. На данный момент мужчину задержали, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.