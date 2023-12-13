В Смоленской области мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку
Инцидент произошел в райцентре Угра. По информации издания, 24-летний специалист из Таджикистана изнасиловал ребенка. На данный момент мужчину задержали, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
В Смоленской области мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщило издание
Инцидент произошел в райцентре Угра.
По информации издания, 24-летний специалист из Таджикистана изнасиловал ребенка. На данный момент мужчину задержали, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Смоленской области Анатолию Уханову доложить о ходе расследования.