В Рязгордуме прошло заседание по экономическому и социальному развитию

В Рязгордуме прошло заседание по экономическому и социальному развитию. Об этом сообщили на сайте ведомства.

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование нежилого здания — штаба № 22 по улице Загородной муниципальному казенному учреждению «Техническое обеспечение органов местного самоуправления Рязанского муниципального района».

Также была поддержана передача в государственную собственность Рязанской области имущественного комплекса МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» и земельных участков, на которых расположены объекты электроснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, а также доли участия муниципального образования — городской округ город Рязань в ООО «Центр энергоснабжения».

В целях приобретения на условиях льготного лизинга восьми автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», депутаты одобрили Управлению Рязанского троллейбуса заключение договора финансовой аренды. Предполагается, что новые автобусы будут ходить по маршруту № 7.

На заседании комитета РГД по социальным вопросам обсудили вопрос об установке мемориальной доски основателю и бессменному руководителю станции наблюдений искусственных спутников Земли астрономического совета Академии наук СССР, Почетному академику Академии космонавтики, доктору технических наук, профессору Василию Курышеву Как было сказано, Василий Курышев работал в вузе на протяжении сорока лет, с 1956 по 1996 годы.

Члены комитета одобрили установку мемориальной доски, окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также на заседании комитета обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в школе № 1.

По информации представителя управления образования, ремонт подходит к завершению. Выполнены демонтажные работы в полном объеме, ремонт кровли, обустройство световых приямков, монтаж системы отопления и вентиляции, восстановление кирпичной кладки фундамента, оштукатуривание поверхностей. В настоящее время в здании Мариинской гимназии на 1 этаже ведутся отделочные работы (подготовка поверхностей под покраску), укладка напольной плитки, ремонт туалетных комнат и лестниц. В здании спортзала на 1 этаже выполнены отделочные работы в полном объеме, обустройство полов и перегородок, электромонтажные работы, завершаются работы по обустройству перехода в основное здание учреждения и установка дверных блоков. В помещении спортзала ремонтные работы выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ по контракту продлен до 28.12.2023.