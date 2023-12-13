В Рязанской области в ноябре родились Яромир, Иванна и Аврора
В региональном управлении ЗАГС назвали самые популярные и самые редкие имена новорожденных.
В Рязанской области назвали самые популярные и самые редкие имена, которые получили дети, родившиеся в ноябре 2023 года. Информация появилась на сайте регионального управления ЗАГС.
Чаще всего мальчиков называли Александрами, Артемами, Тимофеями, Андреями, Матвеями, Михаилами, Иванами, Марками, Дмитриями, Львами. Девочки получали имена Анна, Александра, София, Василиса, Ева, Арина, Варвара, Ксения, Алиса, Анастасия.
Наиболее редкие имена среди новорожденных мальчиков — Авдей, Артемий, Демид, Евсей, Ефим, Святослав, Серафим, Степан, Тихон, Яромир. Девочек называли Аврорами, Виолеттами, Виталинами, Данами, Иваннами, Кирами, Мелисами, Эвелинами, Элинами, Ярославами.