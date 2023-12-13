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В Рязанской области участники спецоперации смогут получить субсидии в рамках программы социальной газификации
Изменения в закон утвердили депутаты Рязанской облдумы.

В Рязанской области участники спецоперации и члены их семей смогут получить субсидии в рамках программы социальной газификации. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Заседание регионального парламента состоялось в среду, 13 декабря. На нем депутаты утвердили изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Он коснулся реализации программы социальной газификации в регионе.

Парламентарии единогласно поддержали решение расширить категорию лиц, которым предоставят субсидии на догазификацию жилых помещений. С 1 января 2024 года право на выплаты получат участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Размер субсидии составляет до 100 тысяч рублей на одно подключение. Средства можно потратить на проектирование сети газопотребления, покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ земельного участка. Выплаты новым категориям получателей будут предоставляться за счет средств областного бюджета.

С 1 января 2023 года данный вид субсидии уже предоставляется инвалидам и ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также многодетным семьям и малоимущим гражданам. На сегодняшний день выплаты получили более 300 человек.