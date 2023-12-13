В Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеходный переход

Сотрудники ГИБДД будут следить, как водители соблюдают правила дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. За нарушение ПДД им грозит штраф в размере от 1500 до 2500 тысяч рублей.