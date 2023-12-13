В Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеходный переход
Сотрудники ГИБДД будут следить, как водители соблюдают правила дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. За нарушение ПДД им грозит штраф в размере от 1500 до 2500 тысяч рублей.
В среду, 13 декабря, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сотрудники ГИБДД будут следить, как водители соблюдают правила дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов.
За нарушение ПДД им грозит штраф в размере от 1500 до 2500 тысяч рублей.