В Рязанской области полицейские обнаружили у местного жителя почти 700 граммов марихуаны

По словам подозреваемого, наркотик он заготовил летом для личного употребления без цели сбыта, однако эта версия вызывает сомнения и тщательно проверяется оперативниками.

В Рязанской области полицейские обнаружили у местного жители почти 700 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что правоохранители выехали в село Телятники Сараевского района и провели обследование по месту жительства 38-летнего мужчины.

В результате в доме сельчанина оперативники обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения в большом объеме. Экспертиза установила, что это марихуана 681 грамм.

По словам подозреваемого, наркотик он заготовил летом для личного употребления без цели сбыта, однако эта версия вызывает сомнения и тщательно проверяется оперативниками.

Возбуждено уголовное дело.