В Рязанской области осудили должницу по алиментам

Отмечается, что подсудимая с января по май 2023 года без уважительных причин не уплачивала денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. При этом женщина не обращалась в центр занятости по вопросам трудоустройства, а также не пыталась найти работу самостоятельно. В итоге образовалась задолженность на сумму более 17 тысяч рублей. К моменту рассмотрения дела она осталась непогашенной.

Жительницу Чучковского района осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее 49-летнюю женщину неоднократно судили за схожее преступление.

Отмечается, что подсудимая с января по май 2023 года без уважительных причин не уплачивала денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. При этом женщина не обращалась в центр занятости по вопросам трудоустройства, а также не пыталась найти работу самостоятельно. В итоге образовалась задолженность на сумму более 17 тысяч рублей. К моменту рассмотрения дела она осталась непогашенной.

Женщину признали виновной. Ее приговорили к десяти месяцам исправительных работ. 10% из заработной платы будет ежемесячно удерживаться в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.