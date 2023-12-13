В Рязанской области осудили должницу по алиментам

Жительницу Чучковского района осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее 49-летнюю женщину неоднократно судили за схожее преступление.
Отмечается, что подсудимая с января по май 2023 года без уважительных причин не уплачивала денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. При этом женщина не обращалась в центр занятости по вопросам трудоустройства, а также не пыталась найти работу самостоятельно. В итоге образовалась задолженность на сумму более 17 тысяч рублей. К моменту рассмотрения дела она осталась непогашенной.
Женщину признали виновной. Ее приговорили к десяти месяцам исправительных работ. 10% из заработной платы будет ежемесячно удерживаться в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.