В Рязанской области мужчину осудили за повторное пьяное вождение

В суде установили, что ранее 46-летнего жителя Чучкова подвергли административному наказанию за нетрезвое вождение. Однако потом мужчина опять выпил и сел за руль. Позже его остановили сотрудники ДПС.

Жителя Чучкова осудили за пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установили, что ранее 46-летнего посельчанина подвергли административному наказанию за нетрезвое вождение. Однако потом мужчина опять выпил и сел за руль. Позже его остановили сотрудники ДПС.

На него завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»). Его осудили на 240 часов обязательных работ. Также на 2,5 года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.