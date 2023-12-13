В Рязани засняли, как инвалидную коляску везут по центру дороги из-за заснеженных тротуаров

«Рязань, проект „доступная среда“ в деле. Отсутствие тротуаров на улице Полевая в центре города подтверждено еще в 2014 году. А толку то», — написали в посте.