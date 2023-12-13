В Рязани задержали мужчину за кражу чая из магазина

В полицию обратился работник торгового предприятия и сообщил, что его магазин по продаже чая и кофе на улице Новоселов взломали и обокрали. Взломщик похитил коробку с упаковками чая ориентировочной стоимостью 17 тысяч рублей.

В Рязани задержали мужчину за кражу чая из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился работник торгового предприятия и сообщил, что его магазин по продаже чая и кофе на улице Новоселов взломали и обокрали. Взломщик похитил коробку с упаковками чая ориентировочной стоимостью 17 тысяч рублей.

Выяснилось, что проживающий недалеко от магазина мужчина раздавал всем желающим пачки чая. За это его угощали спиртным.

Похитителем оказался 28-летний рязанец. Ранее его судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело.