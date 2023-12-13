В Рязани произошло несколько ДТП с участием общественного транспорта

Одна из аварий случилась в Кальном. Там автобус № 17 столкнулся с маршруткой. Вторая авария случилась рядом с центральным автовокзалом.

В Рязани произошло несколько ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале Rzn Life.

Одна из аварий случилась в Кальном. Там автобус № 17 столкнулся с маршруткой.

Вторая авария случилась рядом с центральным автовокзалом.

«Водитель маршрутки № 53 сбил зеркало троллейбусу № 10», — пояснил автор поста.

Ранее в Рязани произошло еще одно ДТП между маршрутками.