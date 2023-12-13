В Рязани открылись 10 катков

сего в городе в течение зимнего периода планируется открыть 27 катков и ледовых площадок.

В Рязани открылись 10 катков. Об этом сообщили в мэрии.

Всего в городе в течение зимнего периода планируется открыть 27 катков и ледовых площадок, которые будут заливаться в зависимости от технических возможностей и погодных условий.

Уже залиты и полностью готовы к эксплуатации 10 площадок катков по адресам:

МБОУ «Школа № 29» (улица 9-й район, дом № 61а);

МБОУ «Школа № 53» (улица Крупской, дом № 7);

МБОУ «Школа № 72 (улица Новоселов, дом № 17 корпус 1);

МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» (улица Есенина, дом № 46);

МАУ ДО города Рязани «Спортивная школа «Химик» (улица Дружная, дом № 2-а);

хоккейная коробка (улица Соколовская, дом № 3 корпус 2);

хоккейная коробка (улица Интернациональная, дом № 24 корпус 1);

хоккейная коробка (улица Зубковой, дом № 30-б);

хоккейная коробка (улица 6-я Линия, дом № 4-а);

хоккейная коробка (улица Стройкова, дом № 63/73 — улица Гагарина, дом № 85).

Кроме того, специалисты уже приступили к заливке площадки на стадионе «Локомотив». Информация об открытии катка появится в ближайшее время.