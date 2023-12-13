В Рязани начали подключать гирлянды на новогодних елках
В Рязани дирекция благоустройства начала подключать гирлянды на новогодних елях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Разноцветные огни уже зажглись на площади Ленина, Лыбедском бульваре, в поселке Солотча, возле ДК «Приокский», в сквере 60-летия Победы, у КДЦ «Октябрь», в Лесопарке, Гвардейском сквере, Комсомольском парке, Верхнем городском саду.
Включаться праздничная иллюминация будет одновременно с уличным освещением.
В ближайшие дни заработают гирлянды на улице 2-е Бутырки и в Добром сквере.
Кроме того, на этой неделе будет украшена и подключена ель на Театральной площади.
Продолжаются работы по установке новогодних елок. В областном центре планируется поставить 40 деревьев, есть площадки на которых они появятся впервые.