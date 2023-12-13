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В Рязани на месяц усилят контроль над продажей пиротехники
Пресекать несанкционированную торговлю будут спасатели и полицейские.

В Рязани с пятницы, 15 декабря, усилят контроль над продажей пиротехники. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 13 декабря.

Руководителям торговых предприятий рекомендовали соблюдать пожарную безопасность. Продавать пиротехнику в магазинах, отделах, павильонах и киосках, где продукция защищена от солнечных лучей и осадков.

Отделы должны находиться на верхних этажах и не дальше четыре метров от лестниц и других эвакуационных выходов, но не примыкать к ним.

Продавать пиротехнику не рекомендуют в магазинах, расположенных в жилых домах, на вокзалах, в подземных сооружениях, в транспорте.

Пресекать несанкционированную торговлю будут спасатели и полицейские.

Усиленный контроль продлится до 14 января.

Ранее в Рязани разъяснили правила запуска фейерверков перед новогодними праздниками.

В рязанском правительстве ответили на вопрос о запрете пиротехники перед Новым годом.