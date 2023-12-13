В Ростовской области из-за непогоды без света остались около 100 тысяч человек

С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. Во вторник власти сообщали, что без света оставались 180 тысяч человек.

В Ростовской области из-за непогоды без света остались около 100 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. Во вторник власти сообщали, что без света оставались 180 тысяч человек.

По информации Голубева, в течение ночи энергетики восстановили электроснабжение для более 80 тысяч жителей Ростовской области. Без света остаются еще 100 тысяч ростовчан.