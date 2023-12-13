В Пермском крае мужчину подозревают в избиении беременной девушки

По информации следователей, он систематически истязал сожительницу с октября 2022 по октябрь 2023 года.

В Пермском крае мужчину подозревают в избиении беременной девушки. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на краевое СУ СК России.

Инциденты происходили в Добрянке с октября 2022 по октябрь 2023 года.

По информации ведомства, пьяный обвиняемый систематически истязал 20-летнюю сожительницу. При этом он знал о ее беременности.

На данный момент следователи проводят проверку.