В Омской области из-за утечки газа в доме погибли два человека

В Омской области из-за утечки газа в доме погибли два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный следственный комитет.

Все случилось в многоквартирном доме в селе Морозовка. По предварительным данным, причиной стало самовольное вмешательство жильцами в работу внутриквартирного газового котла.

В результате инцидента пострадали еще семь человек, среди них четверо детей. Они находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.