В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на третьеклассницу

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. У девочки множественные травмы, она находится под наблюдением врачей. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов. Школьница Даша шла по улице и наткнулась на лежавших на снегу собак. Сначала они начали лаять на девочку, а затем накинулись на нее. Спасти ее удалось случайному прохожему. Девочку отвезли в больницу.

Собаки до этого не проходили стерилизацию и не были привиты. Животных поместили в приют, где за ними наблюдают специалисты.

По факту случившегося следователи начали проверку.