В Нижнем Новгороде директор кафе ударил женщину

Возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Новгороде директор кафе ударил женщину. Об этом сообщило издание pravda-nn.ru .

Инцидент произошел во вторник, 12 декабря, в заведении на улице Пискунова.

Мужчина ударил 27-летнюю женщину. Позже полицейские опросили пострадавшую и направили для прохождения судебно-медицинского обследования. Эксперты пришли к выводу, что женщине причинили вред средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Мужчину задержали. Им оказался 43-летний гендиректор кафе. Он гражданин России, ранее его не привлекали к уголовной ответственности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.