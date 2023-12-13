В Ленобласти рецидивист зарезал знакомого, который пришел к нему в гости
В Ленобласти рецидивист зарезал знакомого, который пришел к нему в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в поселке Рябово Ленинградской области. Молодой человек пришел в гости к знакомой паре. Они распивали спиртные напитки, но в какой-то момент у него возник конфликт с хозяином квартиры.
В итоге гость получил как минимум три ножевых ранения и скончался.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным издания, мужчина уже ранее имел судимость и отбывал наказание за изнасилование.