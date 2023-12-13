В Ленобласти рецидивист зарезал знакомого, который пришел к нему в гости

В Ленобласти рецидивист зарезал знакомого, который пришел к нему в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Рябово Ленинградской области. Молодой человек пришел в гости к знакомой паре. Они распивали спиртные напитки, но в какой-то момент у него возник конфликт с хозяином квартиры.

В итоге гость получил как минимум три ножевых ранения и скончался.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, мужчина уже ранее имел судимость и отбывал наказание за изнасилование.