В Ленобласти на улице нашли тело 14-летней школьницы
В Ленобласти на улице нашли тело 14-летней школьницы. Об этом
По данным издания, тело ребенка обнаружили на холме между железнодорожными станциями 39-й километр и поселком Грузино во Всеволожском районе. Известно, что она жила неподалеку.
Родители рассказали полицейским, что конфликтов с ребенком не было. Семья характеризуется как благополучная и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти.