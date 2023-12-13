В Ленобласти на улице нашли тело 14-летней школьницы

В Ленобласти на улице нашли тело 14-летней школьницы. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, тело ребенка обнаружили на холме между железнодорожными станциями 39-й километр и поселком Грузино во Всеволожском районе. Известно, что она жила неподалеку.

Родители рассказали полицейским, что конфликтов с ребенком не было. Семья характеризуется как благополучная и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти.