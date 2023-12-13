В Госдуму внесли законопроект о запрете делать аборты частным клиникам

В пояснительной записке к проекту говорится, что увеличение рождаемости в стране возможно за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе, пишет «Лента.ru».

В пояснительной записке к проекту говорится, что увеличение рождаемости в стране возможно за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

Авторы законопроекта считают, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», а также не соблюдается «неделя тишины» и не проводится соответствующее консультирование женщины.