В Госдуме предложили установить максимальную цену за поездки в такси в непогоду

По словам депутата, для многих граждан такси является единственным оптимальным видом общественного транспорта, либо необходимым дополнением к использованию метро, железной дороги.

В Госдуме предложили установить максимальную цену за поездки в такси в непогоду. Об этом сообщает RT.

С таким предложением выступил Виталий Милонов. Он пояснил, что осеннее и зимнее время в большей части страны «сопряжено с периодом обильных осадков и непогодой».

По словам депутата, для многих граждан такси является единственным оптимальным видом общественного транспорта, либо необходимым дополнением к использованию метро, железной дороги.

«Учитывая данные обстоятельства, прошу рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Очевидно, что такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — написал Милонов.