В Госдуме предложили трудовым коллективам отправлять свой заработок бойцам СВО

Такое предложение сделал зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов.

В Госдуме предложили трудовым коллективам отправлять свой заработок бойцам СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Такое предложение сделал зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов. Он предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников спецоперации к Новому году.

«Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию „Один день для победы“. Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что военные нуждаются в поддержке не только в преддверии праздников, и выразил мнение, что лучшей поддержкой бойцов в новом году будет окончательная перенастройка всей страны на победу.