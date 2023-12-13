В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Речь идет о введении уголовной ответственности для школьников за травлю.
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности. Об этом
С таким предложением выступил зампред комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Есть предложение дополнить уголовные статьи, например — раз уж речь идет о школьниках и травле в школах — снизить возраст, с которого наступает ответственность», — сказал политик.
Депутат подчеркнул, что по всем признакам травлю можно считать преднамеренным агрессивным преследованием, а также унижением человеческого достоинства.