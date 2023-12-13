В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Авторы законопроекта предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. При этом сохраняется условие, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что действующим законодательством предусмотрено достижение пенсионного возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, кроме профессий, предполагающих досрочный выход на пенсию. Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста.

Авторы законопроекта предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. При этом сохраняется условие, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Один из автором законопроекта считает, что такая мера позволит вывести из «серой» зоны до 50% заработной платы, что также позволит повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.