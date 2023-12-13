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В ДТП в Рязанской области пострадала 43-летняя женщина
Авария случилась 12 декабря, в Александро-Невском районе на 143-ем километре автомобильной дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». По предварительной информации, 40-летний водитель «ВИС 23472» столкнулся с автомобилем LADA-219110 под управлением 32-летнего водителя. В результате происшествия 43-летняя пассажирка легковушки получила травмы.

В ДТП в Рязанской области пострадала 43-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 12 декабря, в Александро-Невском районе на 143-ем километре автомобильной дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». По предварительной информации, 40-летний водитель «ВИС 23472» столкнулся с автомобилем LADA-219110 под управлением 32-летнего водителя.

В результате происшествия 43-летняя пассажирка легковушки получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.