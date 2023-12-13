В ЦИКе назвали стоимость выборов президента России в 2024 году
Предстоящая президентская компания обойдется в 33,2 миллиарда рублей. Такие цифры озвучил заместитель председателя Центрального избирательного комитета России Николай Булаев.
Предстоящая президентская компания обойдется в 33,2 миллиарда рублей. Такие цифры озвучил заместитель председателя Центрального избирательного комитета России Николай Булаев, пишет РИА Новости.
Напомним, президентские выборы пройдут в России 15—17 марта 2024 года. В качестве кандидата выступит и текущий глава государства Владимир Путин.