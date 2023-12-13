В центре Рязани над тротуаром провис электрический провод

«В центре города, на улице Пожалостина, перед управлением ЖКХ и энергетики администрации Рязани, на тротуаре провис провод. Он находится ниже человеческого роста, и хотя чем-то похож на нулевую фазу, шипит и потрескивает. Мимо ходят люди. Охранник соседнего двора утверждает, что «из-за снегопада что-то сорвалось на столбе, и провод провис», — рассказал рязанец.

В центре Рязани над тротуаром провис электрический провод. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

«В центре города, на улице Пожалостина, перед управлением ЖКХ и энергетики администрации Рязани, на тротуаре провис провод. Он находится ниже человеческого роста, и хотя чем-то похож на нулевую фазу, шипит и потрескивает. Мимо ходят люди. Охранник соседнего двора утверждает, что «из-за снегопада что-то сорвалось на столбе, и провод провис», — рассказал рязанец.

Он напомнил, что в июне 2016 года в Рязани подросток погиб от удара током, коснувшись висящего провода от железной дороги.